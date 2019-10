Ole Fit -kuntosaliketju avaa Turun lisäksi Naantaliin – pääomasijoittajalle osuus yhtiöstä

Kotimainen sijoitusyhtiö Korpi Capital on ostanut osakkuuden Ole Fit-kuntosaliketjun taustayhtiöstä Fit Global Oy:stä. Kuntokeskusketjussa toimii tällä hetkellä 35 kuntokeskusta ympäri Suomen.

Fit Globalin nykyiset henkilöomistajat jatkavat osakekaupan jälkeen edelleen omistajina ja nykyisissä työsuhteissaan. Korpi Capital toimii vähemmistöosakkaana, ja osallistuu aktiivisesti Fit Globalin hallitustyöhön. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tomi Peltonen.

Ole Fit -ketju on jatkanut tänä vuonna vauhdikasta kasvua. Keskukset on avattu Turun Skanssiin, Lapualle, Helsingin Katajanokalle, Pietarsaareen, Oulunsaloon ja Siilinjärvelle. Naantaliin ja Espoon Keilaniemeen kuntokeskukset avataan myöhemmin tänä vuonna. Ketjun tavoitteena on avata vuosittain 6–10 uutta keskusta.