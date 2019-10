Marttiina Sairanen

Minna Aalto (oik.) ja pilates-ohjaaja Taru Uusitalo näyttävät, millaisista liikkeistä on hyötyä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille. Tässä on helppo perusliike, joka vahvistaa pakara- ja vatsalihaksia. On tärkeää suorittaa liike pakara- ja vatsalihaksilla ja pitää selkälihakset rentoina. Huomaa, että lantio ei kierry yläasennossa.