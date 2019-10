Kakan maineenpalautus: Professori ennustaa ulostenäytteiden yleistyvän verikokeiden rinnalle

Koetko ulostamisen kiusallisena asiana? Älä suotta. Ruoansulatusjärjestelmämme on nerokas, ja pönttöön valahtava pökäle on siitä mitä mainioin todiste. Ulostenäytteistä on tullut lääketieteellisen tutkimuksen arvotavaraa, kertoo bakteeriopin professori Pentti Huovinen. Sen sijaan ulosteensiirtojen yleistymisen tiellä ovat mahdolliset haittavaikutukset, kuten lihominen ja antibioottiresistenssi.