Suomalaisvodka Singaporen F1-kisan viralliseksi yhteistyökumppaniksi

Tyrnäväläisen Shaman Spirits Oy:n valmistama Laplandia Vodka on valittu tulevan viikonlopun Singaporen F1-kisan viralliseksi yhteistyökumppaniksi.

Laplandiaa saa kaikista kisa-alueella olevista yritysaitioista. Suomalainen alkoholituote ei ole aiemmin ollut esillä formulatapahtumissa näin laajasti. Kisa-alueen lisäksi Singaporessa on 5-6 Laplandian promopistettä eri puolilla kaupunkia.

Vuonna 1998 perustettu Oy Shaman Spirits Ltd aloitti alkoholin tislaamisen vuosituhannen vaihteessa. Yrityksellä on yli 500 osakkeenomistajaa, ja sillä on vientiä yli 20 maahan