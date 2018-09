Valio uskoo suomalaisten haluavan homejuustoa jäätelöihinsä

Valion mukaan suomalaiset ovat valmiita kokeilemaan erikoisia ja outoja makuyhdistelmiä jäätelöissään. Valion syksyn uutuusjäätelöön on yhdistetty aurajuusto ja lakritsi. Jäätelön on kehittänyt keittiö- ja jäätelömestari Tommi Lindholm. Aura-laku -jäätelö kuuluu Valion Jäätelöfabriikin kuuden muun maun sarjaan. Muita sarjan makuja on muun muassa porkkanakakku ja mansikka-basilika.

Turun yliopiston apulaisprofessori ja ryhmänvetäjä Mari Sandell tutkii ruoan moniaistista kokemusta ja ihmisten yksilöllisiä eroja. Mikä oudoissa mauissa viehättää?

– Maistajina olemme hyvin yksilöllisiä. Maistamme eri tavoin karvaan, makean ja suolaisen, kertoo apulaisprofessori Mari Sandell Turun yliopistosta.

Sandell paljastaa, että ruoan kokemukseen vaikuttavat myös annoksen ulkomuoto ja jopa ruoasta syntyvä ääni.

Katso lisää Turun yliopiston tuottamalta videolta.