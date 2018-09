Finnairin uudeksi toimitusjohtajaksi Topi Manner

Finnair on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi Topi Mannerin. Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut Manner aloittaa tehtävässään ensi vuoden alusta. Manner on tehnyt pitkän uran Nordean johtotehtävissä. 44-vuotias Manner on myös Nordean johtoryhmän jäsen sekä henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja.

– Topi Mannerilla on vankka kokemus yksityis- ja yritysasiakkaita koskevasta liiketoiminnasta. Sen lisäksi hän on osallistunut vahvasti pankkinsa digitaaliseen transformaatioon ja asiakaspalvelun kehittämiseen, toteaa Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen tiedotteessa.

Manner iloitsee uudesta työstään suomalaisessa, ikonisessa yrityksessä.

– Olen ylpeä, että minut on valittu Finnairin osaavaan tiimiin rakentamaan yhtiön tulevaisuutta ja kehittämään yhdessä muiden finnairilaisten kanssa sitä elämyksellisyyttä, joka lentämiseen ja matkailuun liittyy, sanoo Topi Manner.