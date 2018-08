Nafta-sopimus häämöttää, mutta esteitä on yhä

Odotukset Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamista koskevien neuvottelujen onnistumisesta olivat suuret torstaina. Yhdysvaltain ja Kanadan edustajien käymissä keskusteluissa oli kuitenkin yhä esteitä.

Keskeinen kiistanaihe Kanadan ja Yhdysvaltain välillä ovat maitotuotteet. Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun maitoteollisuuden avaamista kilpailulle, mutta Kanada on kieltäytynyt tästä. Kanada sääntelee maidon tuotantoa sekä hintaa, ja ulkomailta tuotavasta maidosta on maksettava tuontitullit.

Aiemmin Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi uskovansa, että sopimus Naftasta on mahdollista saada aikaan perjantaihin mennessä. Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland on puolestaan kertonut, että Meksikon tekemät myönnytykset helpottavat lopullisia neuvotteluja. Yhdysvallat ja Meksiko pääsivät aiemmin tällä viikolla omalta osaltaan sopuun Naftan uudistamisesta.