Raisio pyrkii kauralla jauhelihamarkkinoille

Jukka Vehmanen

Elintarvike- ja rehuyhtiö Raisio vakuuttaa muuttavansa suomalaisten ruokailutottumuksia uudella kaurakeksinnöllään. Siinä on aika iso urakka.

Raisio on juuri tuonut markkinoille uuden kauratuotteen, jolla pyritään korvaamaan jauhelihan käyttöä.Tuote valmistetaan Raisiossa. Samoille markkinoille pyrkii turkulainen Entis, joka tuo syyskuun alussa Prismoihin kasvisproteiineista ja sirkoista valmistetun Sirkkiksen (TS 8.8).

Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi ja brändi- ja markkinointijohtaja Hanna Tähkäaho kertovat, että aamiais- ja välipalatuotteistaan tunnettu Raisio tulee uutuustuotteellaan entistä enemmän ruokapöytiin.

Raisio ei kosiskele tuotteellaan vain vegaaneja, vaan koko kansaa, koska muuten volyymit voisivat jäädä liian pieniksi.

Raisio työntää jalkaa juuri jauhelihamarkkinoille sen mittavuuden vuoksi: jauhelihaa myydään Suomessa noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa.

Raisio uskoo kampittavansa jauhelihamarkkinaa myös siksi, että kiinnostus kasvipohjaiseen ruokaan on yhä nousussa, tosin kasviproteiinituotteiden kasvu on viime aikoina hiipunut. Raisio uskookin, että markkina kaipaa nyt uutuuksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olemme seuranneet kasviproteiinituotteiden markkinan kehitystä jo pidempään ja halusimme lanseerata oman tuotteemme nyt, kun meillä on tarjota tuoteryhmään selkeästi uudenlainen tuote, kertoo Tähkäaho, joka uskoo, ettei kasviproteiinitrendi ole ohimenevä.

Nyhtökaura, härkis, mifu ja muut kasviproteiinituotteet ainakaan vielä ole mullistaneet ruokamarkkinoita. Niiden kokonaisvolyymi on melko pieni. Viime vuonna kasviproteiinituotteiden myynti Suomessa oli noin 17 miljoonaa euroa.

Tähkäahon mukaan 37 prosenttia suomalaisista pyrkii vähentämään lihansyöntiä, mutta vain 20 prosenttia on tehnyt niin. Hän uskoo, että maku on pääsyy siihen, että pyrkimys on jäänyt aikomuksen asteelle.

Tähkäaho kertoo, että Elovena-tuoteperheeseen kuuluva Muru Kaurajauhis on neutraalin makuinen ja käytettävyydeltään lähellä jauhelihaa. Maku tehdään maustamalla.

– Tuotteemme sopii kaikille, jotka haluavat lisätä kasvisruoan osuutta ruokavaliossaan.

Raisio raivaa tilaa Murulleen kilpailevilta tuotteilta sillä, että uutuustuote sisältää 41 prosenttia kauraa. Se on Raision mukaan reilusti enemmän kuin muissa kasviproteiinituotteissa. Tähkäahon mukaan myös hintaa on hilattu muita tuotteita halvemmaksi.