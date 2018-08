Luottamusindikaattorit: Kovin usko Suomen talouteen on taittunut, mutta hyvin menee silti

Tapio Pellinen

Suomalaisten usko niin kansantalouden, yritysten kuin oman talouden tilanteeseen on yhä hyvin korkealla tasolla, kertovat Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattorit. Monien mittarien suunta on laskeva, mutta alamäki on hyvin loivaa.

Kuluttajien luottamusindikaattori heikkeni heinäkuun 22,0 pisteestä 21,5 pisteeseen, kun helmikuussa luottamus oli kaikkien aikojen huipussaan, eli 25,8. Keskimäärin indikaattori on viimeisten 23 vuoden aikana ollut lukemassa 12,6.

Odotukset oman ja Suomen talouden tilanteesta vuoden päästä jatkoivat heikkenemistään alkuvuoden erittäin vahvoista luvuista, mutta tulevaisuus nähdään silti selvästi valoisampana kuin yleensä.

Tällä hetkellä useimmat kuluttajat arvioivat kotitaloutensa tilanteen hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työssäkäyvät kokivat, että heihin kohdistuva työttömyyden uhka on hieman vähentynyt.

EK:n luvuissa suuri tarina on pääpiirteittäin sama. Rakennusalalla luottamus palautui selvästi heinäkuun heikompaan esitykseen verrattuna, kun sekä tilauskannat että arviot tarvittavien työntekijöiden määristä kasvoivat. Teollisuuden ja palveluiden aloilla luottamus oli pienenpienessä laskussa, mutta tilanne nähtiin silti huomattavasti tavallista parempana.

Suurin pudotus näkyi vähittäiskaupan suhteen, kun heinäkuun lukuja nostaneista korkeista myynneistä tultiin selvästi alaspäin. Seuraavien kuukausien myyntiodotukset myös laskivat hieman, ja varastot kasvoivat. Pitkään aikaväliin verrattuna tilanne on kuitenkin mainio.