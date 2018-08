Turkulaisen Muksulanmäen päiväkodit on myyty Pilke päiväkodeille

Pilke päiväkodit Oy on ostanut turkulaisen Muksulanmäki Oy:n ja sen kolme päiväkotia.

Muksulanmäki Oy on yksityinen päiväkotiyritys, joka tarjoaa varhaiskasvatusta noin 150 alle kouluikäiselle lapselle. Yrityksen kolme päiväkotia sijaitsevat Turun Vienolassa, Koivulassa ja Kastussa. Päiväkotien toiminnat jatkuvat tuttuun tapaan.

Yrityskauppa tehtiin 16. elokuuta.

Muksulanmäen ensimmäinen toimipiste on perustettu Vienolan asuinalueelle Turkuun vuonna 1998.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatusyritys, jolla on kaupan jälkeen 97 päiväkotia ympäri Suomen. Turussa Pilkkeellä on ennestään viisi päiväkotia.

Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 29 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke-päiväkodeissa on noin 6 200 lasta ja yritys työllistää noin 1 000 varhaiskasvatuksen ammattilaista.