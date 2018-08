Finnair avaa reitin Los Angelesiin keväällä 2019

Finnair avaa ensi keväänä reitin Los Angelesiin, Yhdysvaltoihin. Los Angelesiin lennetään kolmesti viikossa 31. maaliskuuta alkaen.

Los Angeles on Finnairin viides Yhdysvaltojen kohde New Yorkin, Chicagon, San Franciscon ja Miamin lisäksi. Arvioitu lentoaika on 11 tuntia Los Angelesiin ja 10 tuntia 30 minuuttia Helsinkiin.

Kaupunki on Finnairin ensimmäinen Yhdysvaltain kohde, jonne lennetään säännöllisesti uudella A350-koneella.

Finnair myös lisää lentoja San Franciscon ja Chicagon reiteille kesäkaudeksi.