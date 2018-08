Turku Energia kasvattaa tuulivoiman tuotantoa

Turku Energian tuulivoiman vuosituotanto kasvaa. Turun kaupungin omistaman energiayhtiö Turku Energian osakkuusyhtiö Suomen Hyötytuuli Oy osti Wpd Europe BmbH:lta Kalajoella sijaitsevan Wpd Jokelan Tuulipuisto Oy:n.

Osakkuusyhtiön kaupan myötä Turku Energian tuulisähkön vuosituotanto kasvaa 120 gigawattituntiin (GWh), joka tekee yli 10 prosenttia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tuulivoima on tärkeä osa uusiutuvan ja kestävän energiantuotantomme palettia. Nyt hankkimamme tuulivoima riittää esimerkiksi noin 1000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutuksen kattamiseen, sanoo energiayhtiön toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Turku Energia aloittaa Jokelan tuulipuiston tuotanto-osuutensa myynnin todennäköisesti tämän vuoden lokakuussa.

Tuulivoima on kuulunut Turku Energian energialähteisiin vuodesta 1998 lähtien. Turku Energian tavoitteena on, että yli 50 prosenttia sen myymästä lämmöstä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä.