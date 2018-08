Erdogan: Turkki laittaa yhdysvaltalaisen elektroniikan boikottiin

Sanna Raita-aho

Turkin liiran arvo on ollut edelleen alhaalla Aasian pörsseissä, mutta laskukiito on hieman tasaantunut.

Aasian pörsseissä yhdellä dollarilla on saanut 6,6 liiraa, eurolla taas 7,5 liiraa. Liiran arvo on siis noussut eilisen historiallisen alhaisista lukemista, kertoo uutistoimisto AFP.

Liiran arvo on silti yhä historiallisen alhainen. Sen arvo on sukeltanut jopa yli 40 prosenttia tänä vuonna.

Turkin keskuspankki kertoi eilen toimista, jolla maan taloutta yritetään vakauttaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kuvaillut liiran laskua ulkovaltojen hyökkäykseksi. Hän ilmoitti tänään, että Turkki alkaa boikotoida yhdysvaltalaista elektroniikkaa.

– Laitamme boikottiin yhdysvaltalaiset tuotteet. Jos heillä on iPhone, niin toisella puolella on myös Samsung. Meillä on myös oma Venus Vestel, hän sanoi viitaten turkkilaiseen puhelinmerkkiin.

Erdogan ei täsmentänyt, miten boikotti aiotaan käytännössä toteuttaa. Yhdysvaltalaiset elektroniikkatuotteet ovat Turkissa suosittuja.

Presidentti väitti myös eilen pitämässään puheessa, että sosiaalisessa mediassa toimii "talousterroristeja", jotka yrittävät heikentää liiraa.

Turkin viranomaiset ovat myös käynnistäneet tutkinnan "valeuutisista" ja sosiaalisen median teksteistä, jotka koskevat liiraa.

Turkin liiran syöksykiitoa on vauhdittanut kriisi Yhdysvaltain kanssa.

Perjantaina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi kaksinkertaistavansa Turkille asetetut teräs- ja alumiinitullit. Eilen Trump ilmoitti myös allekirjoittavansa sopimuksen, joka estää aseiden myynnin Turkille. Näihin kuuluu muun muassa kaksi Turkin tilaamaa F-35 hävittäjää, kertovat turkkilainen uutistoimisto DHA ja yhdysvaltainen uutiskanava CNBC.

Yhdysvallat on asettanut myös pakotteita kahta turkkilaisministeriä vastaan.

Välien kiristyminen johtuu muun muassa yhdysvaltalaispappi Andrew Brunsonin pidätyksestä lokakuussa 2016.

Turkki syyttää Brunsonia muun muassa vakoilusta, mutta monet tahot pitävät syytteitä poliittisina. Brunsonia on kutsuttu "panttivankidiplomatian" uhriksi, sillä Turkki on vihjaillut luovuttavansa Brunsonin, jos Yhdysvallat vastineena luovuttaa maassa asuvan muslimisaarnaaja Fethullah Gülenin. Turkki pitää häntä vuoden 2016 sotilasvallankaappausyrityksen pääarkkitehtina.

Brunson on tänään hakenut oikeudelta vapautusta ja matkustuskieltonsa perumista. Brunson istui vankilassa lähes kaksi vuotta, mutta pääsi muutama viikko sitten kotiarestiin. Hän on asunut Turkissa yli kaksi vuosikymmentä.

Suhteita ovat kiristäneet myös Turkin lähentyminen Venäjän kanssa ja maiden erimielisyydet Syyrian sotaa ja kurditaistelijoiden aseistamista koskien.