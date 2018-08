Turkin liiran syöksy voi tarttua Suomeen rahoitusmarkkinoiden kautta

Turkin presidentti Yhdysvalloille: "Uhkausten kielellä te ette tätä kansaa ohjaile"

Reeta Paakkinen

Tämä kansa nousee uudelleen vahvana jaloilleen, julisti Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lauantaina pitämässään puheessaan.

Turkin liiran viime päivinä kokemaa syöksykiitoa Ünyen kaupungissa kommentoinut Erdogan varoitti Yhdysvaltoja olemaan menettämättä liittolaistaan "yhden pastorin vuoksi" ja kehotti kansalaisia vaihtamaan tyynyjen alle jemmaamansa dollarit liiroiksi.

– Uhkausten kielellä te ette tätä kansaa ohjaile, Erdogan paasasi Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Ünyessä, kertoo turkkilainen sanomalehti Hürriyet Daily News.

– Me polvistumme vain Jumalan edessä. On väärin kurittaa Turkkia täällä olevan pastorin vuoksi. Puhuttelen Yhdysvaltoja vielä kerran: tämä on häpeällistä. Vaihdatte strategisen kumppaninne Natossa yhteen pappiin, Erdogan sanoi.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi aiemmin elokuussa talouspakotteita Turkin sisä- ja oikeusministereitä vastaan Turkissa vangitun, terrorismirikoksista syytetyn yhdysvaltalaisen pastorin tapauksen johdosta. Perjantaina presidentti Donald Trump ilmoitti lisäksi Yhdysvaltojen kaksinkertaistavan Turkilta perittävät teräksen ja alumiinin tullimaksut.

Lähes kaksi vuotta vankilassa ollut pastori Andrew Brunson siirrettiin heinäkuun lopussa kotiarestiin Turkissa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Brunsonin vangitseminen ja oikeudenkäynti ovat olleet epäoikeudenmukaista vainoa.

Pakotteet eivät tulleet yllätyksenä, sillä Trump oli uhkaillut niillä jo kesällä.

Turkin viranomaiset ottivat Izmirin kaupungissa protestanttikirkkoa johtaneen Brunsonin kiinni lokakuussa 2016.

Erdoganin mukaan Yhdysvallat vaatii, että Turkki vapauttaa Brunsonin sunnuntaina kello 18 mennessä. Turkin presidentin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset ovat kuin "taloussodan ohjuksia".