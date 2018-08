Turkin liiran arvo laski ennätysalas – yhtenä syynä Yhdysvaltain ja Turkin kiihtyvä pakotevarustelu

Turkissa maan valuutta liira kävi maanantaina ennätyksellisen alhaisissa lukemissa.

Liiran arvo oli 5,17 suhteessa dollariin, mikä on alhaisin lukema valuutan historiassa. Liiran arvo laski myös 6,0 suhteessa euroon ensi kertaa.

Turkin liiran arvoa ovat laskeneet monet tekijät, joista viimeisimpänä maan kriisi Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on asettanut pakotteet kahdelle turkkilaisministerille johtuen yhdysvaltalaispastori Andrew Brunsonin vangitsemisesta Turkissa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkasi lauantaina vastineena lyödä pakotteet kahdelle yhdysvaltalaiselle virkamiehelle.

Sijoittajien luottamusta on heikentänyt myös se, että Turkin keskuspankki on menettämässä itsenäisyytensä. Monet asiantuntijat ovat sanoneet, että pankin tulisi nostaa ohjauskorkoaan, mitä presidentti on kiivaasti vastustanut. Keskuspankki ei olekaan kevään jälkeen nostanut korkoja.