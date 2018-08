Talous 20:02

Yhdysvaltalainen olutjätti tuo markkinoille kannabisjuoman

Yhdysvaltalainen olutjätti Molson Coors aikoo tuoda markkinoille alkoholittoman marihuanajuoman Kanadassa, joka on päättänyt kannabiksen viihdekäytön sallimisen lokakuusta lähtien. Kumppanina on lääketieteellisiin tarkoituksiin marihuanaa kasvattava The Hydropothecary Corporation.