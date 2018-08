OP:n Ritakallio: "Aiomme juosta kovempaa" – Tulos laski, mutta eläkeratkaisu pelastaa loppuvuoden

Viki Salonen

Sijoitustoiminnan tuottojen heikentyminen ja erilaisista kehittämishankkeista johtuva kulujen kasvu nakersivat OP-ryhmän tulosta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

– Sen sijaan asiakasliiketoiminta on ollut edelleen kasvussa. Lisäksi vakavaraisuutemme on pysynyt vahvalla tasolla kasvusta huolimatta, summasi OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio pankin tulosinfossa ja luonnehti tulosta "isossa kuvassa varsin hyväksi".

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseksi ennen veroja muodostui 425 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta liki neljänneksen.

Liiketoiminnassa takapakkia tuli vahinkovakuutuksissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

OP-ryhmä kuitenkin nosti koko vuoden tulosennusteensa viime vuoden tasolle. Syynä on se, että OP siirtää henkilöstönsä työeläkeasioiden hoidon Ilmariselle. Siitä syntyvän kertaerän arvioidaan parantavan finanssiryhmän koko vuoden tulosta 240 miljoonalla eurolla.

Pankkien välinen kilpailu on kiihtynyt varsinkin asuntoluottomarkkinoilla. Danske Bank on tänä vuonna pyrkinyt kasvattamaan markkinaosuuttaan aggressiivisella lainahinnoittelulla ja erityisesti akavalaisille suunnatulla alekampanjalla.

Ritakallion mukaan OP-ryhmä ei ole vastaamassa Dansken haasteeseen ylimääräisillä kampanjoilla, järjestösopimuksilla tai ay-diileillä.

– Emme ole tekemässä mitään yksittäisiä avauksia. Hintakilpailu on kovaa, ja kilpailun kiristyminen on asiakkaan etu. Me kyllä aiomme juosta kovempaa.

Pääjohtajan mukaan markkinajohtaja OP:n osuus asuntoluottomarkkinoista on pysynyt tänä vuonna kutakuinkin ennallaan.