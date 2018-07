Yleislakko päälle..

Eiköhän johdu siitä, että töistä ei enää tienaa, eikä saa vakituista paikkaa mistään.

-Ota siinä sitten asuntolaina.



Lomarahatkin vietiin, vaikka on nousukausi, perustelut eivät siis ole totta.



Lisäksi, jos on varaa ottaa 30 000 elättiä maahan, ei voi olla, että lomarahoista leikataan.



Juha Sipilä on pettänyt Suomen ja suomalaiset kerta toisensa jälkeen.



Ehdotankin yleislakkoa Sipilän hallituksen kaatamiseksi.

