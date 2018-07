Tuotantovaikeudet varjostaneet Teslaa

Sähköautoyhtiö Tesla ja sen toimitusjohtaja Elon Musk ovat tavanomaisesti paistatelleet positiivisessa julkisuudessa, mutta vuonna 2018 yhtiö sai useita kolhuja julkikuvaansa.

Yhtiön ja Muskin murheenkryyni oli koko kansan sähköautona markkinoitu Model 3, jonka tuotantomäärät eivät alkuun päässeet lähellekään Muskin lupauksia. Automallin julkaisussa Musk lupasi Teslan valmistavan autoja 5 000 kappaletta viikossa, mutta vielä huhtikuussa luku oli lähempänä 2 000 autoa, kertoi muun muassa Wired-lehti.

Kesään mennessä tuotanto on kuitenkin saatu kasvuun, ja automalli on myös myynyt hyvin. Forbes-lehden mukaan Model 3 on myynyt enemmän kuin muiden valmistajien pienet ja keskikokoiset luksusautot. Heinäkuussa mallia myytiin Yhdysvalloissa 16 000 kappaletta, ja sen tuotantomäärä oli ohittanut Teslan aiemmat mallit.