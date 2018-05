Korkoloikka tasaantui, Italia-pelot eivät hälvenneet

Olli Kuivaniemi

Huolet eurokriisin uudesta tulemisesta eivät kaikonneet, vaikka markkinamyräkkä näytti ainakin hetkellisesti tasaantuvan keskiviikkona. Italian poliittisen kriisin myötä Italian valtionlainojen koroissa nähtiin tiistaina poikkeuksellisen suuri loikka ylöspäin. Keskiviikkona korkojen nousu taittui. Italian tilanteessa on paljon pelissä, sillä pahimmillaan Italia voi heiluttaa koko euroaluetta ja sen tulevaisuutta.

Jos tilanne markkinoilla kärjistyy, alkaa nousta kysymyksiä Euroopan keskuspankin puuttumisesta tilanteeseen. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ei usko, että nykykoroilla EKP vielä ryhtyisi toimiin Italian tilanteen suhteen.

– Nämä korkotasot eivät vielä ole sellaisia, että ne kovin nopeasti uhkaisivat Italian talouden kehitystä, eikä korkojen nousun leviäminen muuallekaan ole kovin suurta, Vihriälä sanoi STT:lle.

Vihriälä katsoo, että Euroopan keskuspankin voi olla vaikea toimia, vaikka Italian tilanne kriisiytyisi pahemmin.

– Jos Italiassa on hallitus, joka selkeästi hylkää yhteiset pelisäännöt ja vielä vähintäänkin implisiittisesti puhuu eurosta irrottautumisesta, silloin EKP:n on aika vaikea lähteä tekemään toimia, joilla yritetään turvata Italian pysymistä euroalueessa, jos he haluavat siitä kerta kaikkiaan pois, Vihriälä sanoi.

Jos tilanne jatkuu, Vihriälä ennakoi EKP:n joutuvan pohtimaan, voidaanko sen osto-ohjelman pienentämistä jatkaa.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki muistutti, että Italian lainojen korot markkinoilla ovat vielä kaukana finanssikriisin aikaisista kovimmista koroista.

– Siellä on toki taustalla se, että EKP:n osto-ohjelma on edelleen olemassa. Tietenkin markkinat spekuloivat sillä, kauanko sitä osto-ohjelmaa jatketaan. On ollut oletus, että se ajettaisiin alas tämän vuoden lopulla. Nyt on tietenkin mahdollista, että tilanteen rauhallisena pitämiseksi EKP joutuu jatkamaan sitä pidempään, Kuoppamäki sanoi.

Rahapolitiikan normalisoituminen voisi näin valua jälleen eteenpäin. Asuntovelallisen ei tarvitsekaan näillä näkymin vielä toviin huolehtia korkojen suuremmasta loikasta ylöspäin.

"Siperia opettaisi"

Tilanteet Italian poliittisessa kriisissä näyttävät vaihtelevan nyt tunti tunnilta.

– Se ei varmasti hyvään tilanteeseen johda, jos tässä nyt ajaudutaan vaaleihin, joiden teemaksi nousee se, pitääkö Italian pysyä eurossa, Vihriälä totesi.

Vihriälän mielestä ehkä parasta olisi, jos Italiaan syntyisi jollakin tavalla poliittinen hallitus, jossa olisivat mukana Viiden tähden liike ja Lega (entinen Pohjoisen liitto).

Hallitukseen pitäisi löytää valtiovarainministeri, joka ei ainakaan kovin avoimesti kyseenalaista eurossa olemista.

– Ehkä markkinat opettaisivat, Siperia opettaisi, tällaisen hallituksen riittävän ajoissa kaidalle polulle, Vihriälä sanoi.