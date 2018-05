Italia-epävarmuus painoi pörssikurssit selvään laskuun Aasiassa

omat rajat takaisin kaikille

EU alkaa murenemaan ja ihan oikein .. EU on näyttänyt mikä roisto se on.. toisten maiden velat ollaan maksatettu hyvinvointivaltioiden kustannuksella ja suomi ottaa jatkuvasti korollista velkaa mitä lahjoittelee ympäri eurooppaa. ihmettelen suuresti Suomen päättäjien halua jakaa kansan varoja ilman mitään selkeitä perusteluja... hoetaan että EU on hyvä juttu mutta millään matemaattisella laskutavalla suomi ei tästä hyödy.. maksetaan sisään paljon enemmän mitä saadaan takaisin."turvapaikka asiat" en viitsi edes aloittaa tästä suomalaisten varojen kavalluksesta tämän kriisin kautta... korot ovat ainoa asia mikä on positiivista ollut..

