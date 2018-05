Italian poliittinen sekasotku keikutti markkinoita ympäri maailman

Saksalainen EU-komissaari uskoi markkinoiden osoittavan italialaisille, ketä äänestää

Saksalainen EU-komissaari Günther Oettinger on herättänyt suuttumusta Italiassa haastattelullaan, jossa hän uskoo markkinareaktioiden vaikuttavan äänestäjien asenteisiin.

Saksalaiskomissaari sanoi Deutsche Wellen haastattelussa odottavansa markkinareaktioiden olevan lähiviikkoina niin suuria, että se vaikuttaa äänestäjien päätökseen olla äänestämättä populisteja oikealta tai vasemmalta.

Oettingerin mukaan jo nyt nähdyt markkinoiden reaktiot ovat seurausta poliittisesta epävarmuudesta.

– Voin vain toivoa, että tämä vaikuttaa vaalikampanjoihin siinä mielessä, että se lähettää signaalin äänestäjille olla antamatta valtaa populisteille oikealla tai vasemmalla.

Muun muassa populistipuolue Lega vaati Oettingeria eroamaan.

EU-komissio on esiintynyt tähän asti hyvin pidättyvästi, eikä ole ottanut kantaa jäsenmaan sisäiseen tilanteeseen.

Komissio julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi, ettei Italian kohtalo ole hänen mielestään markkinoiden käsissä.

– Huolimatta siitä, mikä poliittinen puolue on vallassa, Italia on EU:n perustajajäsen, joka on panostanut valtavasti EU:n yhtenäisyyteen.

Komission puheenjohtaja toteaa tiedotteessaan olevansa vakuuttunut, että Italia jatkaa "eurooppalaisella polulla".