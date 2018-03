Euroalue ennakoitua kovemmassa vedossa – tullimuurien nousu uhkaa tärvellä näkymän

Annu Marjanen, Nina Törnudd

Euroalueen talous on ennakoitua vahvemmassa vedossa. Suomen Pankin mukaan kasvu euroalueella on laaja-alaista ja vauhti kiihtyi viime vuoden lopulla 2,7 prosenttiin. Luottamus talouteen on poikkeuksellisen vahvaa.

Tänä vuonna kasvun odotetaan pysyvän reilussa kahdessa prosentissa. Odotuksia kannattelee maailmanlaajuinen noususuhdanne sekä EKP:n elvyttävä rahapolitiikka, joka on laskenut yritysten ja kotitalouksien velanhoitokuluja.

Samaan aikaan horisontissa on pahaenteisiä pilviä. Tullien ja tuontirajoitusten leviäminen ja kauppasodan pelko kuuluvat riskeistä suurimpiin. Myös geopoliittiset jännitteet esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä varjostavat kehitystä.

– On riskejä, joiden määrällinen arviointi on vaikeaa. Näitä ovat nimenomaan poliittiset riskit, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen esitellessään uutta talouskatsausta.

Katsauksen mukaan jo uhka protektionismin lisääntymisestä voi heikentää luottamusta ja maailmantalouden kasvunäkymiä merkittävästi.

– Yhdysvaltojen protektionistiset pyrkimykset, kuten vireille laitetut teräs- ja alumiinitullit ovat vakava uhka maailmantaloudelle. Uhka vastatoimien kierteestä lisää epävarmuutta ja voi heikentää kasvunäkymiä, sanoi kansainvälisen ja rahatalouden toimiston päällikkö Hanna Freystätter.

– Jos vapaakaupan kansainvälinen sopimusjärjestelmä heikkenee, vaikutus maailmantalouteen on perustavanlaatuinen ja pitkäkestoinen.

Vain osa euroalueen kasvusta on Suomen Pankin mukaan kestävällä pohjalla. Jo ensi vuonna suhdannenousun odotetaan tasaantuvan ja kasvun vaimenevan vähitellen alle kahteen prosenttiin.

Euroalueen sisällä epävarmuutta lisää se, että uudistustahti eri maissa on viime vuosina hiipunut. Maiden väliset erot talouden rakenteissa ovat edelleen suuria.

– Euroalueella kriisimaat ovat toipuneet eri tahdissa. Irlannin toipuminen on ollut nopeaa, Kreikan lähes olematonta, Freystätter sanoo.

Suurten euromaiden eli Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan kasvuvauhti on puolestaan yhtenäistynyt. Työttömyyserot ovat kuitenkin säilyneet suurina.

Suomi laahasi vielä pari kolme vuotta sitten sitkeästi euroalueen peränpitäjänä, mutta viimeaikaisella kasvuvauhdilla muita on kiritty ripeästi kiinni.

– Voidaan olettaa, että kustannuskilpailukyky paranee edelleen tämän vuoden aikana, Liikanen arvioi.

Euroalueen pankkisektorin tila kohenee Suomen Pankin mukaan hitaasti. Liikasen mielestä Suomen tulisi ottaa myönteinen asenne yhteistä talletussuojaa kohtaan.

Suomen hallituksessa yhteinen talletussuoja on herättänyt huolta, koska ennen sitä pankkisektorin riskejä pitäisi saada selvästi vähennettyä ja tasattua.

Liikasen mukaan eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus on parantunut merkittävästi vuoden 2010 jälkeen. EKP:n ekonomistit ovat tehneet laskelmia, joissa oletetaan, että euromailla olisi yhteinen talletussuojajärjestelmä ja pankkien maksut määräytyisivät pankin riskien eikä kotimaan perusteella.

Laskelmien mukaan täysimääräinen talletussuojarahasto kestäisi edellistä finanssikriisiä pahemman iskun eikä suuria tulonsiirtoja maiden pankkisektorien välillä pääsääntöisesti syntyisi.

– Tämäntyyppinen talletussuoja näillä ehdoilla olisi euroalueen ja Suomen kannalta hyvä ratkaisu, Liikanen arvioi.