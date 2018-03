Pankkilakon kohtaloon odotetaan ratkaisua alkuillasta – OP:ssä työnseisaus alkaisi maanantaina

Matias Åberg

Alkuillasta odotetaan selvyyttä siihen, onko edessä uusi pankkilakko. Työnseisaus OP-ryhmän pankeissa uhkaa alkaa huomenna maanantaina, ellei sopua synny. OP:ssä lakko kestäisi torstaihin eli käytännössä pääsiäiseen asti.

Osapuolet vastaavat valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen alkuillasta kello 17. Pitkittyneen työriidan edellinen sovintoehdotus kaatui helmikuun alussa, kun se ei kelvannut kahdelle palkansaajapuolen liitolle.

Mainos

OP-ryhmän jälkeen lakko uhkaa jatkua pääsiäisen jälkeen 3.–6. huhtikuuta Nordeassa sekä sitä seuraavalla viikolla 9.–12. huhtikuuta muissa alan yrityksissä.

Kiistan keskiössä on kysymys rahoitusalan viikonlopputyöstä ja sen ehdoista. Palkansaajapuoli on muun muassa halunnut, että viikonlopputyö olisi vapaaehtoista. Työnantajapuoli taas on toivonut laajempia mahdollisuuksia viikonlopputyön teettämiseen.

Rahoitusalan ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN ei ole ilmoittanut työnseisauksista, mutta on sopimuksen osapuolena mukana sovittelussa.

Valtakunnansovittelija Minna Helle antoi sovintoehdotuksen rahoitusalan työriitaan perjantaina. Sovintoehdotus ei koske Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pron ja Danske Bankin välistä työriitaa. Tästä ratkaisusta neuvotellaan erikseen.