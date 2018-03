Satoja miljoonia euroja kestitykseen – yritysten edustusmatkoilla haetaan nyt elämyksiä

Pekka Mauno

Yritykset käyttävät runsaat 300 miljoonaa euroa verovähennyskelpoiseen edustamiseen. Tämä selviää verottajan tilastoista. Vuonna 2015 edustuskulut olivat noin 300 miljoonaa euroa. Tuorein tieto on vuodelta 2016, jolloin kulut olivat samalla tasolla.

Veroetu ohjaa yritysten käyttäytymistä. Ilman sitä kestitys olisi paljon vähäisempää. Kun veroetu poistettiin vuodeksi, vuonna 2014, edustaminen väheni huomattavasti, 50-60 miljoonan euron verran.

– Edustuskulujen leikkaus jäi näkymään pitemmäksi aikaa kuin vain yhden vuoden ajaksi, sanoo matkailuyrityksiä edustavan Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi Lännen Medialle.

Yritykset saavat vähentää puolet edustuskuluistaan tuloverotuksessa.

Talouden nousukausi on saanut yritysten edustusbudjetit kasvuun. Se on näkynyt erityisesti Lapin tunturikeskuksissa.

Edustamisen tyyli on kuitenkin muuttunut. Enää ei pidetä firman piikkiä auki juomaravintolassa valomerkkiin saakka vaan etsitään elämyksiä.

– Ennen tehtiin iso lasku juomilla. Nyt iso lasku tehdään hankkimalla elämyksiä. Se voi olla savusauna, jacuzzi ja sen päälle yksityisluontoinen luksusillallinen omine kokkeineen ja tarjoilijoineen, selittää Sirly Schinmann.

Pari viikkoa sitten vieraana oli 12 hengen yritysporukka, jolle tarjottiin tämän tyyppinen palvelu. Laskua kertyi 4 000 euroa.

Schinmann on kolmatta vuotta yrittäjänä Ylläksellä. Hän on toinen Aurora Estate -nimisen boutique-hotellin omistajista.

Yrityksellä on paitsi majoitustoimintaa, myös lähiruokaa tarjoava ruokaravintola, savusauna paljuineen ja jacuzzi-altaineen.

Schinmann itse on myös keittiömestari. Hänet voi vuokrata päiväksi tekemään ruokaa esimerkiksi yrityksen edustustilaisuuteen Ylläksen alueella. Raaka-aineista laskutetaan erikseen.

– Menen paikalle kokonaisten kuningasrapujen ja riekkojen kanssa ja valmistan paikan päällä ruuan. Ruuan valmistuksen seuraaminen on myös osa elämystä, kun voi nähdä, miten viiden lajin illallinen valmistuu, hän selittää.

Schinmannilla on tuntuma, että yritysten edustamiseen käyttämä rahamäärä on kasvussa, vaikka hänellä itsellään on siitä vain kolmen vuoden kokemus.

– Muistan kuitenkin alkuajat, jolloin monet palveluyrittäjät sanoivat Ylläksellä, että nyt on pakko lopettaa, kun firmat vähentävät edustamistaan, hän sanoo.

Yritysten edustamista on selvitetty Pellervon taloustutkimuksen selvityksessä vuodelta 2013. Selvitys tehtiin matkailuelinkeinon toimeksiannosta, kun hallitus päätti poistaa edustuskulujen verovähennysoikeuden.

Selvitykseen sisältyneen kyselyn perusteella yritykset käyttivät 35 prosenttia edustuskuluista ruoka- ja ravintolapalveluihin Suomessa, 16 prosenttia urheilu- ja kulttuuritapahtumiin Suomessa ja 13 prosenttia Lapin seminaarimatkoihin. 26 prosenttia kuluista syntyi seminaarimatkoista muualle Suomeen ja muusta edustamisesta. 10 prosenttia oli peräisin ulkomailla pidettyjen edustustilaisuuksien kuluista.

Kyselyn mukaan edustaminen oli yleisintä suurissa yrityksissä. Yli 50 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan kuuluvat yritykset kuluttivat 81 prosenttia kaikista edustuskuluista.