Kiina uhkaa reagoida USA:n teräs- ja alumiinitulleihin miljardien tuontitulleilla

Kiina uhkaa asettaa Yhdysvalloille tuontitulleja noin kolmen miljardin dollarin edestä, jos maat eivät pääse sopuun kauppakiistassa, uutisoi muun muassa Washington Post. Tuontitulleja asetettaisiin muun muassa yhdysvaltalaisille hedelmille ja viineille.

Asiasta kertoneen Kiinan kauppaministeriön mukaan tuontitullit olisivat vastaus Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleille. Uutistoimisto AFP:n mukaan ministeriö myös varoitti, että vaikka maa ei halua ryhtyä kauppasotaa, ei se pelkää tehdä niin.

Mahdollisista vastatoimista kerrottiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aikovansa määrätä Kiinasta tuotaville tuotteille tulleja jopa 60 miljardin dollarin (lähes 50 miljardin euron) edestä.

Esitellessään suunnitelmaansa Trump sanoi, että hän toimii puuttuakseen Yhdysvaltojen 375 miljardin dollarin kauppavajeeseen Kiinan kanssa. Tullien avulla Yhdysvalloista tulee "paljon vahvempi, rikkaampi kansakunta" Trump perusteli.

Toimien lopullinen mittakaava jäi Trumpin ulostulon jälkeen vielä epäselväksi, sillä etukäteen oli puhuttu 50 miljardin tulleista.

Tullit on määrä kohdistaa aloille, joilla Kiina on amerikkalaisten mielestä pyrkinyt hankkimaan epäreilua kilpailuetua. Joukossa on kymmenen alaa, jotka Kiinan johto on nimennyt ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi, kuten robotiikka, lentokone- ja raideliikenneteollisuus sekä sähköajoneuvot. Tarkka lista julkaistaan kahden viikon sisällä.

EU-maiden johtajat eivät vielä täysin luota tietoihin, joiden mukaan Yhdysvallat jättää Euroopan unionin tullikorotusten ulkopuolelle. Brysselissä huippukokoukseen osallistuneet EU-johtajat kertoivat odottavansa maalta vielä virallista päätöstä.

Yhdysvallat on uhannut nostaa alumiinin ja teräksen tuontitulleja perjantaina aamuyöllä.

– Päätös on presidentin päätös ja sitä ei ole vielä tullut, sanoi myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer ilmoitti torstaina maan senaatissa, että Trump olisi määrännyt tullien käyttöönottoon tauon. Sen aikana kauppakiistaan haettaisiin pysyvämpää ratkaisua.

Euroopan unioni on vaatinut, että se jätettäisiin alumiinin ja teräksen tullikorotusten ulkopuolelle, koska se ei aiheuta Yhdysvalloille minkäänlaista turvallisuusuhkaa.

USA on perustellut tullikorotuksia sillä, että sen on turvattava omaa tuotantoaan kansallisen turvallisuuden nimissä.

EU:n ohella poikkeukset koskisivat Argentiinaa, Australiaa, Brasiliaa, Kanadaa, Meksikoa ja Etelä-Koreaa.