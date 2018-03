EU välttymässä Trumpin terästulleilta

Yhdysvallat on antamassa EU:lle ja kuudelle maalle toistaiseksi poikkeuksen keskiyöllä voimaan tulevista teräs- ja alumiinitulleista, ilmoittaa Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer senaatissa. Lighthizerin mukaan presidentti Donald Trump on määrännyt tullien käyttöönottoon "tauon", sillä välin kun kauppakiistaan haetaan pysyvämpää ratkaisua.

Mainos

Poikkeukset koskisivat EU:n lisäksi Argentiinaa, Australiaa, Brasiliaa, Kanadaa, Meksikoa ja Etelä-Koreaa.

Tulleja on perusteltu kansallisella turvallisuudella ja tarpeella suojella Yhdysvaltojen omaa teollisuutta. Teräkselle on luvassa 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tulli. Trump on syyttänyt erityisesti Kiinaa polkumyynnistä.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on neuvotellut Yhdysvaltojen edustajien kanssa tulleista tällä viikolla kahden päivän ajan Washingtonissa.