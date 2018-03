Tekoälyn tuntija valtion omistuksia hallinnoivan Vaken johtoon

Talous 17:13

Facebookin osake selvässä laskussa käyttäjätietojen väärinkäyttöä koskevien väitteiden jälkeen

Facebookin osakekurssi on lähtenyt selvään laskuun New Yorkin pörssikaupassa. Yhtiö on joutunut tikunnokkaan viestimien kerrottua mittavasta käyttäjätietojen väärinkäytöstä. Osake oli kaupankäynnin alkaessa viiden prosentin laskussa.