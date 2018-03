Wärtsilä ostaa navigointiratkaisuja toimittavan Transasin 210 miljoonalla eurolla

Teknologiakonserni Wärtsilä tiedottaa hankkivansa maailmanlaajuisesti toimivan Transasin, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa.

Transas toimittaa merenkulun navigointiratkaisuja.

Wärtsilälle kaupan tarkoitus on edistää yhtiön Smart Marine -strategiaa merenkulun älykkään ekosysteemin toteuttamiseksi. Transasilla on noin 1 000 työntekijää, jotka siirtyvät Wärtsilän palvelukseen. Yrityskaupan arvo on 210 miljoonaa euroa. Transasin nykyinen liikevaihto on noin 140 miljoonaa euroa ja se toimii 22 paikassa ympäri maailman.