Finanssivalvonta: Pankkien kilpailuedellytykset tasapuolistuvat

Susanna Jääskeläinen

Finanssivalvonnan mukaan on hyvä, mitä suurempi osa eurooppalaisista pankeista on pankkiunionissa eli EKP:n valvonnassa ja yhteisen kriisinratkaisun piirissä. Nordean pääkonttorin muutto Suomeen tuo yhtenäisyyttä ja tasapuolisuutta.

– Suomen pankkisektorin kannalta on myönteistä, että tämän jälkeen Suomessa kaikilla pankeilla on samat säännöt, sama valvoja ja sama sääntely. Vaikka kaikki perustuukin eurooppalaiseen sääntelyyn, niin siinä on myös kansallisia eroja, sanoo apulaisjohtaja Jyri Helenius.

Helenius sanoo, että Suomen pankkisektorin näkökulmasta kilpailuedellytykset tasapuolistuvat.

Suomen pankkisektorin koko kasvaa Nordean muuton myötä reippaasti. Mahdollisten kriisien hallinnassa auttaa Finanssivalvonnan mukaan se, että Suomi kuuluu pankkiunioniin.

– Pankkien valvonta on EKP:n johdolla tehtävää. Ja jos kriisinratkaisutilanteeseen jouduttaisiin, niin käytössä on yhteinen eurooppalainen kriisinratkaisu ja siihen liittyvä sääntely, jossa lähdetään ensisijaisesti sijoittajan vastuusta, Helenius sanoo.

Finanssivalvonnan työmäärä lisääntyy muuton myötä huomattavasti, vaikka valvontatyötä tehdäänkin yhdessä EKP:n kanssa. Tämä tarkoittaa lähes 30 uuden henkilön rekrytointia Finanssivalvontaan.

– Meillä on tarkoitus aloittaa näitä rekrytointeja ensi viikolla, ja henkilöitä otetaan sisään niin nopealla aikataululla kuin löytyy. Tavoitteena on, että silloin lokakuussa resurssointi olisi jo merkittävästi vahvistunut, Helenius sanoo.

