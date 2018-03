Nordean omistajat hyväksyivät pääkonttorin muuton Helsinkiin selvin numeroin

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Johan on aika aloittaa irtisanomiset,suomessa on nääs helpompaa ja halvempaa antaa potkut kuin ruotsissa.

Vast: Onneksi en ole asiakas - enää

Niimpä. Mitä hyötyä tuosta siirrosta on loppupeleissä Suomelle? Ei ainakaan verotuloja..

Nämä muutama työpaikkaa tuskin kovin paljon kohentaa taloutta. Toisekseen on hyvä muistaa, että nordea on toiminut vastuuperiaatteiden vastaisesti antamalla riskilainoja ennätysmäärin. Kelle jää lasku maksettavaksi mikäli maksukyky lainanottajilla ei kestä?