Nordean muutto Suomeen varmistui murskaluvuin

Olli Kuivaniemi, Susanna Jääskeläinen

Nordean pääkonttori muuttaa Helsinkiin ensi syksynä. Ruotsissa reipasta kritiikkiäkin nostattanut muuttosuunnitelma hyväksyttiin lopulta murskaluvuin yhtiökokouksessa Tukholmassa torstaina.

Päätöksen selkeä tuki ei yllättänyt Nordean hallituksen puheenjohtajaa Björn Wahlroosia. Hän sanoi, että kysymys ei ollut minkäänlaisesta jalkapallo-ottelusta tai maaottelusta.

– Kyse siitä, että hallitus on tehnyt ilmeisen hyvin perustellun esityksen, joka on osakkeenomistajien ja viime kädessä koko pankin ja sen asiakkaiden intressissä. Se on nyt toteutumassa, Wahlroos sanoi.

Tiedotustilaisuudessa Tukholmassa Wahlroosilta myös kysyttiin, lähteekö hänkin Ruotsista muuttolastin mukana.

– En. Täytyyhän jonkun tännekin jäädä katsomaan perään.

Siirto vaati kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa edustetuista äänistä, mutta lopulta kannatus nousi pitkän matkaa yli 90 prosentin.

Monet STT:n yhtiökokouksessa haastattelemat ruotsalaiset piensijoittajat suhtautuivat siirtoon varauksellisesti. Heidän joukostaan löytyi silti myös ymmärrystä muutolle taloudellisten seikkojen takia.

Muuttoa vastaan oli tukholmalainen Paul Oneil.

– En näe mitään hyviä syitä siihen, Oneil sanoi STT:lle ennen yhtiökokouksen alkua.

Kaikki suomalaispiensijoittajatkaan eivät ykskantaan liputtaneet muuton puolesta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kommentoi Nordean ratkaisua sanoen, että se on Suomen kansantalouden kannalta merkittävä asia.

– Nordea on iso, vakavarainen pankki, ja se on oikein tervetullut Suomeen.

Orpon mukaan muutto tuo Suomelle konkreettista hyvää, kuten jonkin verran työpaikkoja.

Mainos

– Mutta ennen kaikkea tämä on myös henkistä. Tämä kertoo siitä, että Suomessa on vakaa toimintaympäristö isolle kansainväliselle talolle. Ja tämä toivottavasti kannustaa myös muita miettimään, voisiko Suomi olla finanssisektorilla hyvä sijoituspaikka, Orpo sanoi STT:lle.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk) piti ratkaisua luottamuksen osoituksena Suomelle.

– Kyllä sillä ilmapiiriin ja luottamukseen on isokin merkitys, Sipilä arvioi STT:lle.

Suomen pankkisektorin koko kasvaa Nordean muuton myötä reippaasti. Mahdollisten kriisien hallinnassa auttaa Finanssivalvonnan mukaan se, että Suomi kuuluu pankkiunioniin.

– Pankkien valvonta on EKP:n johdolla tehtävää. Ja jos kriisinratkaisutilanteeseen jouduttaisiin, niin käytössä on yhteinen eurooppalainen kriisinratkaisu ja siihen liittyvä sääntely, jossa lähdetään ensisijaisesti sijoittajan vastuusta, sanoi apulaisjohtaja Jyri Helenius STT:lle.

Nordean kotipaikkamuutoksen on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa. Siirto edellyttää vielä tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta.

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull arvioi muuton vaikutuksia sanoen, että lyhyellä aikavälillä se ei muuta mitään.

– Mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä näen, että me pystymme hoitamaan pankkia paremmin näin.

Von Koskull kehui, että Nordealle on erittäin hieno kampus Helsingin Vallilassa.

– Siellä on tilaa myös minulle, olen sen tarkistanut. Sinne minä muutan, von Koskull sanoi.

Nordea tiedotti ratkaisun jälkeen, että asiakkaiden päivittäispalvelut säilyvät ennallaan kotipaikan siirron jälkeen eikä siirto vaikuta siihen, miten ja missä yksittäisiä asiakkaita koskevat päätökset tehdään.