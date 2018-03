Viikon yritys: Lasipintoja autonikkunoista sisustuselementteihin

VIIKON YRITYS

Marianne Mäkitalo

Yksi Turun vanhimmista autonlasiasentamoista sai uudet omistajat maaliskuun alussa edellisten siirtyessä eläkkeelle. Uusina yrittäjinä jatkavat Ari Peltonen ja Kai Jokinen.

Tuoreet lasialan yrittäjät ovat ehtineet tehdä pitkän uran päivittäistavarakaupan puolella asiakaspalvelussa ja kauppiaina.

– Ehdin itsekin jo siirtyä eläkkeelle, kunnes huomasin, että eläkkeen aika ei vielä ole elämässäni. Aloin kaivata tekemistä, Jokinen kertoo.

Jokinen alkoi etsiä sopivaa yritystä ostettavaksi. Yrityskumppanikseen hän sai Peltosen. Lasi-Jussissa kumppanit näkivät potentiaalia. Yritys on toiminut pitkään, se on alallaan tunnettu ja liikkeen sijainti Turun Nummenmäellä on uusien yrittäjien mielestä hyvä. Kummallakaan ei ollut aikaisempaa kokemusta lasialalta.

– Yrityskauppojen jälkeen tulimme tänne tutustumaan. Olimme kuin harjoittelijoita ja työssäoppijoita, Jokinen naurahtaa.

– Työntekijöissämme on vahvaa osaamista alalta. Yrityksen palveluksessa ollut työntekijä jatkaa samoin kuin toinen entisistä omistajista Jouni Nyrhinen.

Lasi-Jussi on sertifioitu autolasien erikoisliike. Lisäksi yritys tekee laajasti erilaisia lasituksia. Asiakkaina on yksityishenkilöiden lisäksi yrityksiä kuten huoltoliikkeitä, pienteollisuuden toimijoita ja ravintoloita.

Jokisen mukaan yritys on vuosien varrella vahvasti profiloitunut autonlasiasentamoksi, mutta Jokisella ja Peltosella on suunnitelmia toiminnan laajentamiseksi. Reilun kolmensadan neliön työtiloissa on mahdollisuuksia monenlaisiin töihin.

Tuuli- ja ikkunalasien lisäksi yrityksestä saa peilejä ja erilaisia lasituksia mittatilaustyönä. Kasvupotentiaalia yrittäjät näkevät erityisesti lasin sisustuskäytössä.

– Lasi on valoisa ja näyttävä valinta kodin erilaisiin tiloihin niin kylpyhuoneeseen kuin keittiön välitiloihinkin. Sisustuksessa lasin käyttö on kasvava trendi. Lisäksi esimerkiksi ruokapöydän lasittaminen suojaa pöytää ja pidentää sen käyttöikää. Portaissa lasikaiteet ovat ajaton ratkaisu ja tuo sisustukseen tunnelmaa, Peltonen listaa.

– Monet haluavat entisöidä vanhoja pöytiä lasipinnalla tai rakentaa vaikkapa vanhoista ikkunapokista sisustuselementtejä. Yrityksen toimitila mahdollistaa sen, että pystymme pitämään isoa ja monipuolista lasivarastoa. Näin jo suunnitteluvaiheessa voi miettiä erilaisia vaihtoehtoja lasipinnoille, Jokinen jatkaa.

Autonlasien toimittajana Lasi-Jussi edustaa Pilkingtonin autolaseja, jonka tuulilasit sopivat kaikkiin automerkkeihin. Useimpia vaihtoehtoja on saatavana suoraan yrityksen varastosta.

– Yrityksessä on jo valmiiksi hyvin investoitu ajanmukaisiin asennusmenetelmiin, materiaaleihin ja tarvikkeisiin. Meille tuoreille alan yrittäjille tämä oli yksi merkittävä seikka yritystä hankkiessa, Jokinen toteaa.

Kaksikon mukaan on hienoa, että he saavat edelleen jatkaa työuraa asiakaspalvelutyössä.

– Kauppiasuramme kasvatteina meistä on mukavaa vaihtaa kuulumisia asiakkaiden kanssa ja kuulla myös palautetta toiminnan kehittämiseksi. On myös hienoa, että pystymme takaamaan jatkuvuutta yli kolmekymmentä vuotta toimineelle yritykselle, Jokinen ja Peltonen toteavat.