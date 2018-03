Trump tyrmäsi Qualcommin siirtymisen Broadcomille

Timo Anttila

Singaporelaisen Broadcomin suunnitelma ostaa amerikkalainen siruvalmistaja Qualcomm kaatui Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin, joka allekirjoitti maanantaina kaupan estäneen asetuksen. Toteutuessaan Qualcommin myynti Broadcomille 140 miljardilla dollarilla, noin 114 miljardilla eurolla, olisi ollut taloushistorian suurin teknologia-alan yrityskauppa.

Trump päätti asetuksesta ulkomaisia yritysostoja arvioivan komitean esityksestä. Kaupan kieltävä asetus julkistettiin vain muutamia tunteja sen jälkeen kun Broadcomin toimitusjohtaja Hock Tan oli keskustellut Pentagonissa Yhdysvaltain turvallisuushallinnon edustajien kanssa pelastaakseen sopimuksen.

Mainos

Presidentti Trumpin perusteli kieltoa sillä, että Yhdysvalloilla on hänen mukaansa uskottavaa todistusaineistoa kauppa haitoista Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. Trumpin presidenttikaudella on tyrmätty kaksi muutakin ulkomaista ostotarjousta, joissa on ollut mukana kiinalaista rahaa. Viimeksi syyskuussa estettiin puolijohdeyhtiö Lattice Semiconductorin myynti kiinalaiselle sijoittajalle. Se oli vasta neljäs kerta maan historiassa, kun ulkomainen ostotarjous on estetty kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

Broadcomin mukaan Qualcommin ostamiseen ei pitäisi liittyä Yhdysvaltain kansalliseen turvallisuuteen liittyviä huolia. Ostokohde Qualcomm ei kommentoinut asiaa.

Ensimmäisissä markkinakommenteissa kaupan kieltämisen todelliseksi syyksi arveltiin halua parantaa amerikkalaisyritysten kilpailuasemaa tulevan viidennen sukupolven matkaviestinverkon 5G:n kehittelyssä.

Qualcomm on it-maailman kirkkaimpia tuotekehittäjiä ja yrityksen arvellaan olevan tälläkin hetkellä pisimmällä 5G-laitteiden sirujen kehittelyssä. Presidentti Trump ilmeisesti katsoi, että siirtyminen osaksi singaporelaista Broadcomia olisi voinut siirtää Qualcommin tietotaitoa kiinalaisyrityksille ja vaarantanut amerikkalaisyritysten johtoaseman alalla.