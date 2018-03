Valtio myy raskaita ajoneuvoja huoltavan Raskoneen

Annu Marjanen

Valtio myy raskaiden ajoneuvojen huoltoyhtiö Raskoneen. Ostaja on suomalainen monialakonserni Lease Deal Group. Kauppasumma on 7,7 miljoonaa euroa, josta valtiolle tuloutuu 7,2 miljoonaa euroa. Summa sisältää Raskoneelle myönnetyn pääomalainan takaisinmaksun. Raskoneella on noin 450 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa.

Raskone huoltaa kuorma-autoja, työkoneita ja pakettiautoja, jonkin verran myös busseja ja ambulansseja. Yhtiöllä on 19 korjaamoa eri puolilla maata. Valtaosa työntekijöistä on mekaanikkoja.

– Valtion omistajapoliittiseen linjaan kuuluu, että tarvittaessa omistuksista voidaan hallitusti luopua, mutta toisaalta tarvittaessa voidaan yhtiöitä myös perustaa, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä tiedotteessa.

– Valtiolla ei ole strategista intressiä Raskoneen omistukseen ja kauppa vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä haastavassa markkinatilanteessa, Lintilä lisää.

Ainakaan lyhyellä aikavälillä kaupalla ei ole vaikutuksia henkilöstöön, kertoo Lease Deal -konsernin toimitusjohtaja Mikko Aaltonen.

Lease Deal ostaa Raskoneen koko osakekannan valtiolta ja valtion omistamalta Governialta. Lease Deal -konsernin toimialoja ovat muun muassa kiinteistösijoittaminen ja autokauppa sekä kevyemmän kaluston huolto.

– Näimme tässä mahdollisuuden laajentaa huoltotoimintaa raskaan kaluston puolelle, Aaltonen sanoo.

Alun perin valtion kalustoa huoltanut Raskone on ollut mahdollisella myyntilistalla jo pidempään.

– Valtio on ollut aika passiivinen omistaja. Kaiken ennakkokäsityksen mukaan olemme saamassa nyt erittäin aktiivisen omistajan, sanoo Raskoneen toimitusjohtaja Timo Seppä.

Seppä pitää omistajavaihdosta erittäin positiivisena Raskoneen osaamisen ja palveluiden kehittämisen kannalta.

Raskone on ollut valtio-omistusten myyntilistalla kevyemmästä päästä. Raskaaseen sarjaan kuuluu esimerkiksi öljynjalostaja Neste, josta valtio omistaa noin puolet. Hallitus on saanut eduskunnalta luvan laskea Nesteen omistusosuutta 33,4 prosenttiin. Jos valtio pudottaa omistustaan siihen saakka, myyntituloja voisi tulla reilusti yli miljardin euron arvosta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on todennut, että valtion omaisuuden myynti on keskeinen osa hallituksen kärkihankkeiden rahoitusta. Valtion tämän vuoden budjetin mukaan osingoista ja osakkeiden myyntituloista pitäisi saada yhteensä 2,4 miljardia euroa.