Vuokrat kohosivat viime vuonna 1,5 prosenttia

Valtio myy raskaita ajoneuvoja huoltavan Raskoneen

Valtio myy raskaiden ajoneuvojen huoltoyhtiö Raskoneen. Ostaja on suomalainen monialakonserni Lease Deal Group. Kauppasumma on 7,7 miljoonaa euroa, josta valtiolle tuloutuu 7,2 miljoonaa euroa. Summa sisältää Raskoneelle myönnetyn pääomalainan takaisinmaksun. Raskoneella on noin 450 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa.