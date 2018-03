EU uhkaa tuttuja amerikkalaistuotteita tullimaksuilla

EU, voi voi sentään

USA pystyy tekemään itse kaiken sen mitä tarvitsee.

EU:n alueella jo sähköverkko huojuu ja aiheuttaa seinään kytkettyjen digikellojen jätättämistä.

Bild-lehti raportoi.

European Network of Transmission System Operators for Electricity on asian tuonut esille. (Entsoe)



Tämä johtuu typerästä energiapolitiikasta ja Saksan (viher)ydinvoimalapolitiikasta.

Vihreitä ei saisi päästää päättämään mistään sellaisesta jossa tarvitaan termodynamiikan, fysiikan ja energiatekniikoiden osaamista.



Ehkäpä koko EU on vain hupaisa ja valtaisa maahanmuutto-, maailmankyläkokeilu jota vaaleilla valisematon komissio johtaa ja sen huipulla istuu armoton punaviinisieppo.



EU on keskittynyt omiin maailmakylähankkeisiinsa ja samalla unohtanut mistä vauraus syntyy.



En ihmettele Brexitiä.

Lisää tulee.

