Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö hakeutuu konkurssiin. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen liiketoimintahankkeita ja rahoitusta koskevat neuvottelut on lopetettu.

Ahtium kertoi jo viime viikolla, että lähipäivät ovat ratkaisevia sen tulevaisuudelle. Yhtiöllä ei enää ole mitään tekemistä Sotkamon kaivostoiminnan kanssa. Kaivos on nykyään valtion omistaman Terrafamen hoidossa.

Mainos

Ahtium on yrittänyt etsiä uutta liiketoimintaa muun muassa lehmänlannan ravinteiden kierrätyksestä ja energiantuotannosta. Yhtiön mukaan hankkeet eivät kuitenkaan kyenneet tuottamaan kassavirtaa riittävän nopeasti kulujen kattamiseksi, eikä uusien liiketoimintakokonaisuuksien hankinnasta päästy sopimukseen vaaditussa aikataulussa.

– Kaikki kivet on käännetty, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvinen tiedotteessa.

Ahtiumin suurin omistaja on ollut valtion sijoitusyhtiö Solidium, jolla on ollut runsaat seitsemän prosenttia yhtiön osakkeista. Yhteensä Ahtiumilla on yli 80 000 omistajaa, joista suurin osa piensijoittajia. Konkurssin myötä heidän sijoituksensa muuttuvat arvottomiksi.