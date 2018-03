Kiuasvalmistaja Harvia aikeissa hakea lisää löylyä pörssilistautumisella

Paikalliset 10:45

Loimaan Domus yhtiöt myydään Itävaltaan

Domus yhtiöt oy on saamassa uuden omistajan Itävallasta. Turun Sanomien monista lähteistä saamien tietojen mukaan yhtiö, jonka liiketoiminnan tulos on pari vuotta ollut miinuksella, on etsinyt uutta omistajaa jo pitkään. Neuvotteluja on tiettävästi käyty muun muassa tanskalaisyhtiön kanssa, mutta sopimukseen ei päästy.