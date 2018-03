Tullimaksuilla uhitellut Trump uhkaa nyt Euroopan autonvalmistajia

Tullimies

Tavallaan hyvä ajatus, että kaikki maailman maat olisivat kauppasodassa keskenään, ja jokainen joutuisi lopulta ajattelemaan tuotantonsa niin, että kotimaassa tuotetaan paikallisesti ja pienimuotoisesti kaikki kansan tarvitsema. Toisaalta, kun asiaa ajattelee hieman syvällisemmin, on mahdotonta olla näkemättä, että koko maailman taloudessa on kyse pyramidihuijauksesta ja riistosta. Kunkin maan vauraus riippuu siitä, paljonko se vie tuotteita suhteessa tuontiin. Jotta voisi olla vauras, pitäisi vienti olla reippaasti tuontia suurempaa. Se taas ei voi olla maailmanlaajuisesti mahdollista, koska jokainen valtio ei voi viedä enemmän kuin tuo. Itseämme voimme huijata sillä, että keinotekoisesti pidämme yllä "kasvua". Ongelma on vain siinä, että olemme jo satoja vuosia sitten ylittäneet tarpeemme rajat, jolloin kasvu täytyy siis tehdä nimenomaan keinotekoisesti luomalla jatkuvasti tarpeita, joita meillä ei ole. Ihmisten määrää lisäämällä perustarpeet toki lisääntyvät, mutta olemme siinäkin aikoja sitten ylittäneet kestävyyden ja toimivuuden rajat. Loppukaneettina maailman talousjärjestelmästä voisin lainata Asan sanoja: "Meidän systeemi on väärä"

