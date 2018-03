Markkinoilla pelättiin Yhdysvaltain terästullien tuovan mukanaan kauppasodan

Hannu Aaltonen, Olli Kuivaniemi, Anniina Luotonen

Yhdysvaltain mahdolliset alumiini- ja terästullit saivat perjantaina maailmanpolitiikan ahjot hehkumaan kuumina, kun poliitikot ja analyytikot varoittelivat kilvan uuden kauppasodan uhasta ja sen mukanaan tuomasta turmiosta.

– Donald Trumpin äkillinen horjahdus kohti protektionismia on säikäyttänyt markkinat. Muiden maiden vastatoimet voivat sytyttää kauppasodan, pelotteli London Capital Groupin analyytikko Jasper Lawler uutistoimisto AFP:n mukaan.

Myös suomalaisanalyytikot uskoivat Trumpin nykyisten ja tulevien toimien olevan tulevien pörssianalyysien keskeistä rakennusainetta.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi STT:lle, että markkinoiden suurin kiinnostus kohdistuu ylipäätään Trumpin politiikkaan, eikä eurooppalainen politiikka nyt ole markkinoilla keskiössä.

Samoilla linjoilla oli Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju, jonka mukaan edes Saksan suuren koalition kaatuminen tuskin vaikuttaisi akuutisti suhdanteisiin.

– Kyllä Saksan talous porskuttaa, vaikka uudet vaalit tulisivatkin, Kangasharju uskoi.

Suomen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) muistutti Suomen talouden olevan erittäin riippuvainen viennistä ja maailmantalouden vedosta. Uusien tullien määrääminen voi kampittaa hyvin alkaneen nousun.

– Talous on saatu erittäin hyvin kasvavalle uralle. Kun uhkakuvia maailmantalouden kasvun suhteen tulee, niin ensimmäisenä menee ihmisten luottamus siihen, että talouden kasvu jatkuu. Jos maailmantalous painuu alas, niin Suomi vientiherkkänä maana on hyvin herkkä näille virtauksille. Sieltä tulee sitten kasvun kautta ne vaikutukset kansalaisille, Lintilä sanoi STT:lle.

Lintilä penäsikin heti EU:lta tiukkaa vastausta mahdollisiin tulleihin.

– EU:lla täytyy olla hyvin merkittävä rooli. EU:n kannalta tärkeää on se, että maailmassa on vapaakauppa ja se on selkeästi sääntöihin perustuvaa. Se on Suomen kansallinen etu, ja se on EU:n etu. Kyllä meidän linjamme pitää olla hyvin kirkas tässä, Lintilä vaatii.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk) lähetti hänkin EU:lle tiukkoja terveisiä.

– EU:n on ensi sijassa pyrittävä nopeilla neuvotteluilla torjumaan presidentti Trumpin hanke. Mutta samalla unionin on oltava valmis vastaamaan samalla mitalla ja osoittamaan selkeästi, että rusinoiden poimiminen yhden maan oman tuotannon suojaamiseksi ei ole hyväksyttävää.

Suomalaisten huolet on EU:ssa kuultu, sillä komissio ilmoitti tuoreeltaan, ettei se aio katsella kädet ristissä mahdollisia uusia tulleja.

– Me olemme syvästi pahoillamme tästä askeleesta, joka näyttää räikeältä yritykseltä suojella Yhdysvaltain teollisuutta, eikä sille löydy perustelua kansallisesta turvallisuudesta, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi.

Nimettömänä pysyttelevän EU-virkamiehen mukaan Euroopan unioni on valmistellut vastareaktiotaan Yhdysvaltain aggressiiviseen tullipäätökseen jo kuukausia. Komission tiedottajan mukaan EU on valmis toimimaan nopeasti, päättäväisesti ja samansuhtaisesti maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen puitteissa.

Trumpia kauppasota ei huolettanut.

– Kauppasodat ovat pelkästään hyvästä ja ne on helppo voittaa, presidentti kuittasi Twitterissä.