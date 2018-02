Kuluttajien luottamus talouteen rikkoi taas ennätyksiä

Vast: Luottamus

Vesi kielellä odotamme aktiivimallin floppia. Aktiivimalli on nyt yhtä todellinen kuin ihmisten ahdinko. Nyt kannattaisi lopettaa politikointi ja toivoa että uutta yrittämällä saataisiin aikaan uusia tuloksia. Hallituksen toiminta ei ole aina herättänyt luottamusta, mutta jotain heidän on pakko yrittää.



Itse lisäisin aktiivimalliin myös työvoimaviranomaisten tulosvastuun. Työvoimavirkamiehen palkka voisi olla osittain sidoksissa työllistyneiden määrään. Sillä sitä aktiivisuutta saataisiin. Jalkautetaan virkamies yrityksiin kaivamaan esiin mahdollisuuksia ja toimimaan puhemiehenä. Win-win valtiolle...



"Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia." (Albert Einstein)