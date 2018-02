Kriisiyhtiöt voivat joutua painamaan kaasua ja jarruttamaan samaan aikaan

Antti Autio

Kaikkien kriisiin joutuneiden yritysten on tehtävä ensin oikea analyysi syistä, miksi yhtiö on ajautunut vaikeuksiin, sanoo Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö. Toimenpiteet kriisin voittamiseksi ovat kuitenkin erilaisia yhtiöiden tilanteesta riippuen.

– Saattaa olla, että huonosti menevän yrityksen on painettava kaasua ja jarrua yhtä aikaa, Ali-Yrkkö arvioi.

Jarrun painaminen on tavallisesti saneerausta. Kaasun painaminen on sitä, että yritys investoi samaan aikaan johonkin toisaalle. Ali-Yrkön mukaan investointi voi olla sitä, että yritys pistää sisäisesti paukkuja johonkin toimintoonsa mihin se itse uskoo, tai se voi tehdä yritysoston.

Oikean suuntainen analyysi ja ongelmien tunnistaminen on tärkeätä, sillä yrityksillä voi mennä huonosti monista erilaisista syistä.

– Muuten voi käydä, että aletaan saneeraamaan kohdasta, jota ei pidä saneerata ollenkaan, Ali-Yrkkö sanoo.

Konsulttiyhtiö Boston Group julkaisi maanantaina selvityksen pohjoismaisista suuryrityksistä, jotka ovat selviytyneet kriiseistään. Suomessa suunnanmuutoksessa ovat onnistuneet hyvin Nokia, UPM ja Metsä Board, eikä niillä kurssin muutos ole perustunut pelkästään saneeraamiseen.

Nokia on selättänyt kriisinsä luopumalla tappiollisista matkapuhelimista, keskittymällä mobiiliverkkoihin ja uuteen teknologiaan sekä ostamalla Alcatel-Lucentin. UPM on leikannut paperintuotantoaan, lisännyt kannattavaa selluntuotantoaan ja löytänyt puun jatkojalostuksesta uusia innovaatioita. Metsä Board on luopunut kokonaan paperista ja keskittyy nyt kartonkeihin.

– Onnistuneissa tapauksissa yritykset ovat keskittyneet rohkeasti vahvimpiin liiketoimintoihin, kokonaan uusiin tuotteisiin sekä tuotantotapojen tai asiakaspalvelun modernisointiin, kertoo Boston Groupin selvityksen kirjoittajiin kuuluva Mikko Nieminen.

Noin 40 prosenttia pörssimenestyjistä on tehnyt suunnanmuutoksen liiketoimissaan kriisien vuoksi, ilmenee Boston Groupin selvityksestä.

– Olennaisin osa muutosta ovat olleet uuden organisaatiokulttuurin luominen sekä oikeat ihmiset oikeilla paikoilla johtamassa muutosta ja toteuttamassa strategiaa, Mikko Nieminen sanoo.

Suomalaisissa kriisiyhtiöissä kurssin kääntäminen henkilöityy voimakkaasti. Nokiassa muutosta johti hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, Metsä Boardissa pääjohtaja Kari Jordan ja UPM:ssä hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sekä toimitusjohtaja Jussi Pesonen.