Nyt hypetetään Altian viemistä pörssiin– 2000-luvun alussa Pro Koskenkorva -liike vastusti juomavalmistajan myyntiä

Aki Taponen

Valtion alkoholiyhtiön Altian listautuminen pörssiin ja valtion omistusosuuden pudottaminen kolmannekseen ei herätä samanlaista huolta kuin se, jos koko yhtiö olisi myyty jollekin ulkomaiselle alkoholijätille. Nyt puhutaan uudesta kansanosakkeesta, jota suomalaisten toivotaan ryntäävän ostamaan samalla innolla kuin Koskenkorvaa Alkosta.

Vuonna 2001 myyntiaikeita vastustamaan syntyi Pro Koskenkorva -kansanliike, jossa oli mukana joukko nimekkäitä viihdetaiteilijoita Pate Mustajärvestä alkaen. Kansallisjuoman suomalaisuuden lisäksi samalla puolustettiin Ilmajoella sijaitsevan Koskenkorvan tehtaan työpaikkoja ja suomalaista ohranviljelijää.

– Silloin myyntiä ei viety eteenpäin. Nyt edellinen hallitus on antanut myyntivaltuudet ja nykyinen panee yhtiön lihoiksi. Uutta kansanliikettä on myöhäistä käynnistää, sanoo myyntiä vastustava kansanedustaja Harry Wallin (sd.).

Riski tehtaasta ja ohrantuotannosta

Myyntivaltuudet silloin vielä raskaasti tappiolliselle Altialle myönsi kesäkuussa 2014 Jyrki Kataisen (kok.) hallitus. Oppositiossa olleet keskustan, perussuomalaisten, vasemmistoliiton ja vasenryhmän kansanedustajat vastustivat.

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk.) kirjoitti toukokuussa 2014, että myyntiä vastustamaan tarvitaan uusi Pro Koskenkorva -liike.

– Altian vieminen pörssiin tai myynti ulkomaille ei takaa ja tue suomalaista työllisyyttä eikä kotimaisen tuotannon turvaamista. Myynti on riski Koskenkorvan tehtaille ja koko läntisen Suomen ohrantuotannon jatkumiselle, Jäätteenmäki varoitti Ilkassa.

Jäätteenmäki sanoo Lännen Medialle nyt, ettei tiedä tarkkaan yhtiötä koskevista pörssisuunnitelmista.

– Minä ajattelen niin, että on laskettu Altian tarvitsevan lisää resursseja ja varoja, jotta sitä pystytään kehittämään.

Jäätteenmäen mukaan Altian omistuksella on yhä väliä. Siksi hän toivoo elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) tavoin, että suomalaiset ostavat yhtiön osakkeita.

– Taloustilanne ja yhtiön tilanne on nyt parempi. Siksi toivon, että suomalaiset ja eteläpohjalaiset pystyisivät ja haluaisivat ostaa näitä osakkeita. Olisi pettymys, jos omistus valuisi ulkomaille.

Omistus voi lipua ulkomaan jäteille

Harry Wallin muistuttaa, että pörssiosakkeista ei koskaan tiedä, kenelle ne siirtyvät. Ne voivat ajan mittaan päätyä ulkomaisille alkoholijäteille.

– Maatalous on ahdingossa enkä usko, että maanviljelijöillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia lähteä sijoittamaan Altian osakkeisiin suuria summia.

Maatalous- ja metsätaloustuottajien MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo järjestönsä kantavan huolta Koskenkorvan tehtaan tulevaisuudesta.

– Vaikka valtio jää suurimmaksi yksittäiseksi omistajaksi, se on tulevaisuudessa vähemmistöomistaja. Tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että yhtiö olisi myyty jollekin kansainväliselle viinajätille, mitä en edes pitänyt realistisena vaihtoehtona.

Marttila toivoo, että valtio on analysoinut Altian myynnin tarkasti.

– Jos yritys ajautuu vihamielisen tahon haltuun, jonka strategiassa eivät raaka-aineen alkuperä ja laatu korostu, tämän päivän päätöksentekijöitä ei silitellä.

Marttila kehuu valtio-omistajan tähänastista toimintaa yhtiön kehittämisessä. Hän pitää todennäköisenä, että MTK sijoittajana hankkii Altian osakkeita.

– Kun sijoitussalkussa on kattavasti suomalaisia pörssiyhtiöitä, niin ihmehän se olisi, jos siellä ei tulevaisuudessa olisi Altiaa.

Osakkeita kaupataan myös Altian henkilökunnalle. Elintarviketyöläisten liiton SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen arvioi kiinnostuksen olevan suurempaa toimihenkilöiden kuin työntekijöiden keskuudessa.

– Meillä ei ole liittona sijoitussääntöjemme mukaan edes mahdollista lähteä tekemään sijoituksia suoraan yhden yrityksen osakkeisiin. Ei saa tulla intressiristiriitoja, Kuntonen perustelee.

Ammattiliitossa Altian myynti nähdään sekä riskinä että mahdollisuutena.

– On tärkeää, että tuleva omistus olisi mahdollisimman paljon kotimaisissa käsissä. Hieman epäilen, että tuleeko tästä niin iso hypetys kansanosakkeena, kuin nyt on puhuttu. Siinä on mukana markkinointipuhettakin, Kuntonen sanoo.