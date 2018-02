MTK: Koskenkorvan tehdas on tärkeä maataloudelle – käyttää ison osan suomalaisesta ohrasta

Matias Åberg

Vakaa suomalainen omistajuus on tärkeää säilyttää Altiassa, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Juha Marttila.

Altian Koskenkorvan tehdas on merkittävä kotimaisen ohran hyödyntäjä. Viime vuonna Altia käytti yli 200 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa, mikä on toistakymmentä prosenttia Suomen vuosittaisesta ohrasadosta.

– (Nimenomaan) Koskenkorvan tehdas on tärkeä suomalaisen maatalouden kannalta, Marttila sanoo.

Etelä-Pohjanmaan Ilmajoella sijaitseva tehdas tuottaa viljaviinan lisäksi muun muassa eläinrehujen raaka-ainetta sekä muita tuotteita teollisuudelle.

– On tärkeää, että Koskenkorvan tehtaalle saadaan sellainen järjestely ja omistaja, joka on valmis investoimaan ja kehittämään sitä. Koskenkorvan yksikössä on valtavasti potentiaalia viljan jalostajana ja lisäarvon tuottajana, uskoo Marttila.

Perjantaina kerrottiin, että Altia aikoo listautua Helsingin pörssiin ja että listautumisen toteutuessa valtio jää yhä vähintään kolmanneksella yhtiön omistajaksi.

MTK toivoo ja uskoo, että hallituksessa ja valtion omistajaohjauksessa on tehty kokonaistaloudellinen analyysi Altian merkityksestä Suomelle.

Etujärjestössä pidetään yhtenä riskinä sitä, että suomalaisten raaka-aineiden merkitys Altialle vähenisi, jos suomalaisen omistajuuden ote yhtiöstä heikkenee.

– Kaikkein pahin skenaario on se, että tuleva yhtiö näkee strategiassaan pelkästään alkoholibrändien kansainvälisen valmistuksen ja markkinoinnin ja toteaa, että tämä suomalainen raaka-aine ei ole niin tärkeää, sanoo MTK:n Marttila.