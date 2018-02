Kesko luopuu rautakaupoistaan Venäjällä

Kauppakonserni Kesko myy 12 rautakauppakiinteistöään Venäjällä ja lopettaa liiketoimintansa niissä. Ostaja on ranskalaisen Leroy Merlinin venäläinen yhtiö. Leroy Merlin on Venäjän suurin rautakauppaketju. Kauppahinta on Keskon mukaan 12 miljardia ruplaa (169 miljoonaa euroa).

– Olemme päättäneet vetäytyä Venäjän markkinoilta. Tehdyt investoinnit Venäjälle eivät ole täyttäneet niille asetettuja tavoitteita, ja toimintamme kasvattaminen Venäjällä Pietarin ja Moskovan ulkopuolelle olisi vaatinut merkittäviä lisäinvestointeja, totesi pääjohtaja Mikko Helander pörssitiedotteessa.

Yrityskaupalla on Helanderin mukaan vain vähäinen vaikutus Keskon liikevaihtoon ja -voittoon.

Viime vuonna Keskolla oli Venäjällä yhteensä 14 K-Rauta-myymälää. Nyt 12 Pietarin ja Moskovan alueella toimivaa kiinteistöä myydään, mutta ilman liiketoimintaa ja varastoja. Liiketoiminta lopetetaan kevään aikana. Keskolle jää Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta lopetetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Lopetettavissa liikkeissä on kaikkiaan 1 800 työntekijää. Keskon rautakaupan liikevaihto Venäjällä oli viime vuonna 184 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 600 000 euroa.