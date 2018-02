Raision hallituksen johto vaihtuu

Jukka Vehmanen

Elintarvike- ja rehuyhtiö Raision hallituksen puheenjohtaja vaihtuu, koska nykyinen hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja ei ole yhtiöjärjestyksen ikäpykälän perusteella enää vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Perkonoja on johtanut Raision hallitusta vuodesta 2013 ja ollut sen jäsenenä vuodesta 2011.

Pois hallituksesta on jäämässä myös varapuheenjohtaja Michael Ramm-Schmidt, joka ei sisälly Raision hallintoneuvoston ehdotukseen hallituksen jäseniksi. Ramm-Schmidt on kuulunut Raision hallitukseen vuodesta 2005 ja on ollut sen puheenjohtaja vuodesta 2006.

Hallituksen jäsenten määrä on supistumassa kuudesta viiteen. Uutena Raision hallitukseen on nousemassa Fiskarsin entinen toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. Raision hallintoneuvosto ehdottaa ensi keskiviikkona kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell valitaan uudelleen hallitukseen.