Stockmann saneeraa Lindexiä ja kehittää verkkokauppaa

Jenni Honkanen

Stockmann keskittyy tänä vuonna parantamaan digitaalisia palveluitaan, joista yksi on tuore varaa ja nouda -palvelu. Palvelu on toiminut kahden viikon ajan myös Turun Stockmannilla, ja on tavaratalojohtaja Mari Hantulan mukaan lähtenyt hyvin käyntiin.

Kyseessä on ulkomaisista kaupoista tuttu malli, jossa asiakas näkee tavaratalon varastosaldon, varaa tuotteen, ja noutaa ja maksaa sen paikan päällä viimeistään seuraavana päivänä.

Varsinaisia tavaratalon uudistuksia ei tänä vuonna ole Turkuun luvassa. Stockmannin alakerrassa remontoidaan kuitenkin parhaillaan Alkon uutta lippulaivamyymälää, joka avautuu maaliskuun loppupuolella. Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen mainitsi keskiviikkona odottavansa uudistetusta Alkosta piristystä Turun tavarataloon.

Stockmann-konsernin viime vuoden liikevaihto laski 1,18 miljardista 1,06 miljardiin euroon. Stockmann on karsinut kannattamattomia liiketoimintojaan ja keskittyy nyt vaateketju Lindexiin, tavarataloihin ja kiinteistöliiketoimintaan.

Tavaratalokaupan liikevaihto laski viime vuonna 508 miljoonasta 410 miljoonaan euroon, josta Suomen kuuden tavaratalon osuus oli 319 miljoonaa. Viime vuonna Stockmann sulki Oulun tavaratalon, minkä jälkeen enää Turun ja Tampereen tavaratalot sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Liikevaihdoltaan suurimman osan, Lindexin, liikevaihto putosi 633 miljoonasta eurosta 606 miljoonaan ja liiketulos romahti 55 miljoonasta 13,4 miljoonaan euroon.

Viime vuonna Stockmann investoi 22 miljoonaa euroa Lindexiin, joka avasi 24 uutta myymälää. Yhdeksän myymälää suljettiin, ja tänä vuonna myymäläverkostoa supistetaan sulkemalla kannattamattomia myymälöitä. Suomen noin 60 myymälästä Varsinais-Suomessa sijaitsee viisi: Turussa kaksi, Raisiossa, Salossa ja Raumalla kussakin yksi.

Lindexin haasteena on, ettei muotikaupan arvioida kasvavan yhtä nopeasti kuin yleinen taloustilanne. Vaatekauppa myös siirtyy yhä enemmän verkkoon, mikä edellyttää investointeja digitalisaatioon. Muotikaupan osuus konsernin koko liikevaihdosta on kaksi kolmasosaa.