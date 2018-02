Solidiumin osakeomistusten arvo nousi 8,5 miljardiin euroon

Tuomas Savonen

Valtion omistusyhtiö Solidiumin osakeomistusten tuotto oli heinä-joulukuussa 4,0 prosenttia. Toimitusjohtaja Antti Mäkisen mukaan viime vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinoiden nousu taittui hieman, ja sillä oli vaikutusta myös Solidiumin omistusyhtiöihin.

Tästä huolimatta osakeomistusten arvo kasvoi katsauskaudella 8,2 miljardista eurosta 8,5 miljardiin euroon.

Mäkisen mukaan katsauskauden ilonaiheena oli hyvän kurssikehityksen jatkuminen Outotecissa, Stora Ensossa ja SSAB:ssa.

Outotec tuotti katsauskaudella 18 prosenttia, Stora Enso 16 prosenttia ja SSAB 14 prosenttia. Myös Outokumpu oli heinä-joulukuussa hyvässä vireessä 11 prosentin tuotollaan.

Koko viime vuotta tarkasteltaessa Solidiumin osakeomistukset tuottivat 12,9 prosenttia. Outotec tuotti viime vuonna peräti 42 prosenttia ja Stora Enso 32 prosenttia. SSAB tuotti viime vuonna 25 prosenttia.

– Tämä on ollut aika hyvää aikaa pörssisijoittajalle, niin myös meille. Tässä on ollut hyvä olla, Mäkinen sanoi Solidiumin tiedotustilaisuudessa.

Solidium sai osakkeistaan viime vuonna osinkoja 307 miljoonaa euroa, mikä summa jaettiin yhtiön toimiohjeen mukaisesti edelleen valtiolle.

Tänä vuonna Solidium odottaa saavansa osinkotuottoja noin 350 miljoonaa euroa.

Mäkinen sanoo seuranneensa huolestuneena viime aikojen turbulenssia osakemarkkinoilla. Hän muistuttaa, että maailmantalous ja kansantaloudet näyttävät olevan hyvässä vireessä ja korot alhaalla, mikä luo yrityksille myönteisiä toimintanäkymiä.

– Perusfundamentit ovat edelleen suotuisia. Toinen puoli on se, että kurssit ovat nousseet seitsemän vuotta melkein yhtä mittaa ja alkavat olla aika korkeita. On luontainen pelko, etteivät ne voi ikuisesti nousta, Mäkinen sanoo.

Solidiumin kohdalla turbulenssi saattaa merkitä sitä, että yhtiö maksaa syyskuussa erääntyvän 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa pois ja vähentää salkkunsa riskejä tällä tavalla.

Solidium myi viime viikolla jäljellä olleet teleoperaattori Telian osakkeensa. 3,2 prosentin osakesiivusta Solidium sai noin 517 miljoonaa euroa. Mäkisen mukaan viime viikon kauppa oli luonnollista jatkumoa pitkälle sarjalle Telian osakemyyntejä, joista ensimmäinen tehtiin jo vuonna 2011.

Mäkinen muistuttaa, että Ruotsin valtio pitää suurella omistusosuudellaan valtaa Teliassa, joten Solidiumin vaikutusmahdollisuudet yhtiössä jäivät vähäisiksi.

– On luontevampaa, että me satsaamme Elisaan, joka on suomalainen yhtiö, Mäkinen sanoi.

Telian osakkeista luopumisen jälkeen Solidium osti viime viikolla Konecranesin osakkeita 26 miljoonalla eurolla ja nosti omistuksensa yhtiössä hieman yli viiteen prosenttiin. Solidium vahvisti jo viime vuoden jälkipuoliskolla Konecranes-omistustaan 29 miljoonalla eurolla reiluun neljään prosenttiin.