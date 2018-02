Ekonomistin mukaan pörssikurssien pikasyöksyt ovat terveellisiä

Keskuspankkivelka rahalla hulppea elämäntapa.

Se että keskuspankit tukevat suoraan tai epäsuorasti pörssejä julkisista varoista (keskuspankki alueen ihmisten yhteisellä rahalla) on taas sairasta. Samoin yksityisten yhtiöiden lainojen osto keskuspankin toimesta on sairasta.



Jos markkinoita tuetaan keskuspankkien toimesta tulisi tukiostot kohdostaa suoraan valtiolle tai yksityisille ihmisille jakamalla kaikille keskuspankkialueen ihmisille saman verran ilmaista rahaa. Käyttämällä keskuspankista saamiaan rahoja ihmiset voisivat päättää mikä on arvokasta ja säilyttämisen arvoista.



Nyt keskuspankit tukevat velkarahalla keinottelijoita ja heidän hulppeaa elämäntapaansa kun samalla rahaa ei ole pienituloisille edes perustarpeisiin.



Eli pörssikurssit on korkealla pitkälti julkisen keskuspankkituen takia ja kaikki jotka on hyötyneet korkeista pörssikursseista on saaneet näin ilmaista julkista rahaa keskuspankista. Pienituloiset ei ole päässeet tästä ilmaisesta tukirahasta paljoa nauttimaan vaan pienituloisten tuloja on pienennetty ja työpäivää pidennettey.



Pörssi on mielestäni väärä paikka jakaa tukirahaa yrityksille. Edullisia lainoja järkevältä vaikuttavan yritystoiminnan kehittämiseen voisi saada vaikka finnvera kautta yms.

